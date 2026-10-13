Gorakhpur News: गोरखपुर में भारत टैक्सी हिट, 2500 ड्राइवर जुड़े

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भारत टैक्सी केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। जिले में एक हजार गाड़ियां भारत टैक्सी के तहत संचालित हो रही हैं। हर रोज करीब 100 यात्रा अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें टैक्सी चालकों को यात्रियों तक पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। ओला और उबर में चलने वाली गाड़ियां भी भारत टैक्सी सेवा में शामिल हो सकती हैं।एआर नीरज कुमार ने बताया कि भारत टैक्सी चालकों को सीधा लाभ देती है। इस सेवा में कोई बिचौलिया शामिल नहीं होता है। अन्य कंपनियों की टैक्सी सेवाओं में बिचौलियों के कारण ड्राइवरों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। भारत टैक्सी में चालक को लगभग पूरा लाभ मिलता है, जिससे वे अधिक कमाई कर पाते हैं। यही कारण है कि हर रोज नए लोग पंजीकरण करा रहे हैं।