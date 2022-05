{"_id":"6293bbf8b880ae5d174ef34e","slug":"before-the-presidents-arrival-at-gita-press-yogi-took-stock-of-the-preparations","type":"story","status":"publish","title_hn":"President Visit : राष्ट्रपति के गीता प्रेस आगमन से पहले सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा, 4 जून को आएंगे कोविंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 30 May 2022 12:09 AM IST