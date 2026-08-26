Gorakhpur News: मार्ट में महिला के पर्स से चोरी की कोशिश, चार शातिर महिलाएं पकड़ी गईं

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गगहा निवासी पूजा सिंह मंगलवार दोपहर महिला रिश्तेदारों के साथ रक्षाबंधन के लिए साड़ी खरीदने के लिए मार्ट में पहुंची थीं। साड़ी पसंद करने के बाद वह भुगतान के लिए काउंटर की ओर जा रही थीं। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चारों महिलाएं उनके हाथ में टंगे पर्स की चेन खोलने लगीं। पूजा की नजर पड़ते ही उन्होंने शोर मचा दिया।आवाज सुनकर मार्ट के कर्मचारियों और वहां मौजूद ग्राहकों ने चारों महिलाओं को पकड़ लिया। मार्ट कर्मी संजीत ने डायल 112 पर सूचना दी। पीआरवी टीम मौके पर पहुंची और पादरी बाजार चौकी पुलिस को जानकारी दी। चौकी प्रभारी गौरव मिश्रा पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर चारों को शाहपुर थाने भिजवा दिया।नौसड़ निवासी बताया, आने की वजह नहीं बता सकीं महिलाएंपुलिस की पूछताछ में चारों महिलाओं ने खुद को नौसड़ निवासी बताया। हालांकि वे मार्ट और पादरी बाजार आने की स्पष्ट वजह नहीं बता सकीं। पुलिस उनके बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी अंजय कुमार सिंह ने बताया कि चारों महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।त्योहार पर भीड़ का फायदा उठाते हैं गिरोहरक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर साड़ी और कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ बढ़ जाती है। पुलिस के मुताबिक, इसी भीड़ का फायदा उठाकर शातिर गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे गिरोह महिलाओं के पर्स, गहने और मोबाइल आदि पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही सामान लेकर भागने की कोशिश करते हैं।