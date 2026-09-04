फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Attempt-to-murder case: Three arrested, including a gangster.

Gorakhpur News: हत्या की कोशिश की प्राथमिकी गैंगस्टर समेत तीन गिरफ्तार

Fri, 04 Sep 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Attempt-to-murder case: Three arrested, including a gangster.
सरदारनगर (गोरखपुर)। चौरीचौरा क्षेत्र के खैराबाद गांव स्थित डूडी चौराहे पर बुधवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश चौधरी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल फोन और 10,870 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खैराबाद-डूडी निवासी विशु चौधरी, चकदेइया निवासी गैंगस्टर विजय पासवान और चौरी खास निवासी मोनू मौर्य के रूप में हुई है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि खोराबार क्षेत्र के डांगीपार निवासी अतुल ने डूडी निवासी रतनलाल चौधरी से एक लाख रुपये लिए थे। रुपये वापस नहीं करने को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार रात कुछ युवक अतुल को लेकर डूडी चौराहे पर पहुंचे। इसी दौरान महदेवा जंगल निवासी हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश चौधरी भी वहां पहुंच गया। कहासुनी के दौरान उस पर गोली चला दी गई, जो उसके पैर में लगी। घायल दुर्गेश का इलाज चल रहा है।
विज्ञापन

एसपी नार्थ के अनुसार चकदेइया निवासी विजय पासवान का आपराधिक इतिहास सबसे लंबा है। उसके खिलाफ बेलीपार, चौरीचौरा, गगहा और खोराबार थानों में वर्ष 2025 और 2026 में चोरी, संपत्ति संबंधी अपराध समेत विभिन्न धाराओं में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा खोराबार थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज है। इस तरह उसके खिलाफ कुल 12 मामले पुलिस रिकॉर्ड में हैं। वहीं, चौरी खास निवासी मोनू मौर्य के खिलाफ खोराबार और गीडा भी दो प्राथमिकी दर्ज है। जबकि खैराबाद-डूडी निवासी विशु चौधरी के आपराधिक इतिहास की भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ और बरामदगी के आधार पर मामले की विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है। घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed