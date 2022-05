{"_id":"6295818393aed03c7813fc66","slug":"arrested-accused-of-robbing-elderly-and-women","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur: बुजुर्ग और महिलाओं से लूट का आरोपी गिरफ्तार, ऐसे बनाता था लोगों को शिकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 31 May 2022 08:16 AM IST