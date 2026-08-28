Gorakhpur News: सीबीएसई गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट में आर्मी पब्लिक स्कूल का दबदबा

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पहले मुकाबले में नेताजी डिफेंस स्कूल और एसडीएस पब्लिक स्कूल गोरखपुर की टीमें आमने-सामने रहीं। नेताजी डिफेंस स्कूल की बालिका टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एसडीएस पब्लिक स्कूल को 2-0 से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल गोरखपुर और नेताजी डिफेंस स्कूल के बीच रोमांचक मैच हुआ। आर्मी पब्लिक स्कूल ने 2-0 से जीत दर्ज की। टीम की अनुराधा यादव ने मैच के 10वें मिनट में पहला गोल किया। इसके पांच मिनट बाद 15वें मिनट में उन्होंने दूसरा गोल दागकर टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ। शानदार प्रदर्शन के लिए अनुराधा यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया।मैच में रतन सिंह, भुवन निषाद, अमरनाथ एवं काहेकाश ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शिवकुमार श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि ऑल गेम्स डेवलपमेंट एवं प्लेयर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद हारून रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया।इस अवसर पर गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद हमजा खान, गोरखपुर फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन के अध्यक्ष फखरुद्दीन, आर्मी पब्लिक स्कूल के पीटीआई विकास कुमार सहित अन्य मौजूद रहें।