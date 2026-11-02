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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Anurag's name corrected in voter list, removed from five out of six places

Gorakhpur News: मतदाता सूची में दुरुस्त हुआ अनुराग का नाम, छह में पांच जगहों से हटार

Mon, 02 Nov 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:55 AM IST
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Anurag's name corrected in voter list, removed from five out of six places
गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार की गई मतदाता सूची में कैंपियरगंज के फुलवरिया निवासी संजय के पुत्र अनुराग का नाम अब दुरुस्त कर दिया गया है। सूची में छह स्थानों पर नाम था, अधिकारियों ने जांच के बाद पांच स्थानों से नाम हटा दिए हैं। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है।
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अनुराग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत जनसेवा केंद्र से फरवरी 2026 में ऑनलाइन फॉर्म-छह भरवाया था। उनका नाम बूथ-347 पर छह जगहों पर दर्ज हो गया। शासन के निर्देश पर प्रशासन ने जांच शुरू कराई तो मामला सही पाया गया। एसडीएम कैंपियरगंज आलोक रंजन सिंह ने अनुराग के घर जाकर दस्तावेजों की जांच की।
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जनसेवा केंद्र संचालक का बयान दर्ज किया गया। उसने बताया कि फॉर्म भरते समय ओटीपी नहीं था रहा था। इसी गफलत में छह बार आवेदन हो गया। ऑनलाइन आवेदन की बिना जांच किए मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया।
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एसडीएम ने छह में पांच स्थानों पर नाम हटवाने की रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सहायक रिटर्निंग अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी (बीलएलओ) के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति डीएम ने पहले ही कर दी है।
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