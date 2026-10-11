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Gorakhpur News: पितृ विसर्जन कर पूर्वजों का किया तर्पण, पितृपक्ष समाप्त

Sun, 11 Oct 2026 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 11 Oct 2026 02:59 AM IST
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Ancestral rituals performed and *Tarpan* offered; *Pitru Paksha* concludes.
गोरखपुर। पितृ विसर्जन के अवसर पर शनिवार को लोगों ने अपने पूर्वजों का तर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ 27 सितंबर से शुरू हुए पितृपक्ष का समापन हो गया। राप्ती नदी के रामघाट तट पर गुरुकृपा संस्थान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र के ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के लिए पिंडदान, तर्पण और जलांजलि अर्पित की गई। आयोजक, भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री बृजेश राम त्रिपाठी ने मुंडन कराकर पिंडदान और तर्पण किया। मोर्चा के प्रभारी एवं भूतपूर्व वायु सैनिक व शिक्षक शंकर शरण दूबे ने कहा कि यह आयोजन ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है।
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