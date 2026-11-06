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Gorakhpur News: अखिलेश यादव 18 को चौरीचौरा से चुनाव का कर सकते हैं शंखनाद

Fri, 06 Nov 2026 02:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:48 AM IST
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Akhilesh Yadav may sound the poll bugle from Chauri Chaura on the 18th.
गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 नवंबर को गोरखपुर के दौरे पर आ रहे हैं। वह चौरीचौरा के पास देवकहीं गांव में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह बिन्नू की दसवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान वह शहीद बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित कर पूर्वांचल में चुनाव का शंखनाद कर सकते हैं।
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सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम, पूर्व प्रदेश सचिव अवधेश यादव और सपा नेता मनुरोजन यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की सूचना जारी की गई है। पार्टी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं।
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दिवाली त्योहार के कारण अभी जनसभा को लेकर सरगर्मी तेज नहीं है। दिवाली के बाद कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत और कार्यक्रम को सफल बनाने में लगेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अजय कुमार सिंह टप्पू हैं, जो विनय कुमार सिंह बिन्नू के छोटे भाई हैं। बिन्नू सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के महामंत्री रह चुके थे। उनका वर्ष 2017 में कैंसर के कारण निधन हो गया था।
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बता दें कि विनय सिंह बिन्नू ने 1993 में मानीराम से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें तत्कालीन विधायक ओमप्रकाश पासवान के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। बिन्नू सिंह को इस चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। संवाद ्
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