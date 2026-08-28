Gorakhpur News: हर विधानसभा में बनेगा राम गोधाम
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 28 Aug 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। गोमाता को राज्यमाता का दर्जा दिलाने और गो संरक्षण के लिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में राम गोधाम बनाने की योजना है। अभियान के मंडल संयोजक अधिवक्ता मनीष पांडेय ने बताया कि जन्माष्टमी से गांव-गांव एक नोट अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक गांव में गोसेवी, गोदूत और गोवीर नियुक्त किए जाएंगे।
आगामी गोपाष्टमी पर प्रदेश के प्रत्येक गांव से एक गोमाता की शोभायात्रा निकालकर लखनऊ ले जाने की तैयारी है। आयोजकों के अनुसार करीब 1.08 लाख गोमाताओं को 17 नवंबर को लखनऊ पहुंचाया जाएगा। वहां भव्य स्वागत और शोभायात्रा के बाद गोमाता को राज्यमाता घोषित करने की मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के लिए मनीष पाण्डेय को राम गोधाम प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
विज्ञापन
आगामी गोपाष्टमी पर प्रदेश के प्रत्येक गांव से एक गोमाता की शोभायात्रा निकालकर लखनऊ ले जाने की तैयारी है। आयोजकों के अनुसार करीब 1.08 लाख गोमाताओं को 17 नवंबर को लखनऊ पहुंचाया जाएगा। वहां भव्य स्वागत और शोभायात्रा के बाद गोमाता को राज्यमाता घोषित करने की मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के लिए मनीष पाण्डेय को राम गोधाम प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
विज्ञापन