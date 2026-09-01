Gorakhpur News: समान अवसर की मांग को लेकर आठ सितंबर को होगा शांतिपूर्ण सत्याग्रह

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इसका नेतृत्व अभियान संयोजक राम मूरत उपाध्याय करेंगे। प्रभात धर दूबे को कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया। सत्याग्रह में शिक्षा में आरक्षण के स्थान पर संरक्षण, योग्यता आधारित रोजगार, एक बार के लिए राजनीतिक आरक्षण, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक आयोग के गठन, यूजीसी संशोधन विधेयक वापस लेने और एससी/एसटी अधिनियम की निष्पक्ष समीक्षा समेत कई मांगें उठाई जाएंगी। बैठक के बाद पदयात्रा कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रस्तावित सत्याग्रह की सूचना और मांगों का विवरण दिया गया। विज्ञापन

इसका नेतृत्व अभियान संयोजक राम मूरत उपाध्याय करेंगे। प्रभात धर दूबे को कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया। सत्याग्रह में शिक्षा में आरक्षण के स्थान पर संरक्षण, योग्यता आधारित रोजगार, एक बार के लिए राजनीतिक आरक्षण, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक आयोग के गठन, यूजीसी संशोधन विधेयक वापस लेने और एससी/एसटी अधिनियम की निष्पक्ष समीक्षा समेत कई मांगें उठाई जाएंगी। बैठक के बाद पदयात्रा कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रस्तावित सत्याग्रह की सूचना और मांगों का विवरण दिया गया।

गोरखपुर। समान अवसर, शिक्षा और रोजगार में निष्पक्षता समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को पंत पार्क में आरक्षण सुधार सत्याग्रह भारत से जुड़े नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक से पहले अमर शहीद भगत सिंह को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए आठ सितंबर को टाउन हॉल के पास गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जाएगा।