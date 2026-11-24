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वापसी में हडपसर-गोरखपुर त्योहार विशेष ट्रेन 26 नवंबर (बृहस्पतिवार) को हडपसर से सुबह 10:05 बजे प्रस्थान करेगी। यह दूसरे दिन शाम सात बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर-हडपसर ट्रेन बस्ती, मनकापुर, गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड, कोपरगांव, बेलापुर, अहिल्यानगर होते हुए हडपसर पहुंचेगी। वापसी में भी ट्रेन इन्हीं स्टेशनों से होकर गुजरेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इस विशेष ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे।

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गोरखपुर। दिवाली और छठ के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर से पुणे के हडपसर के बीच एक फेरे के लिए आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गोरखपुर-हडपसर त्योहार विशेष ट्रेन मंगलवार को गोरखपुर से रात 9:55 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन तीसरे दिन सुबह 7:30 बजे हडपसर पहुंचेगी।