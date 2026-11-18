{"_id":"6afd5c676949497a4501265a","slug":"63-year-old-arrested-for-molesting-two-minor-girls-videos-found-on-phone-under-probe-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: दो बच्चियों से अश्लील हरकत का आरोप, 63 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार; मोबाइल में मिले वीडियो की जांच जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन गोरखनाथ थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में आठ से 11 वर्ष की दो बच्चियों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि 63 वर्षीय अशोक कुमार त्यागी ने दोनों को खेलने के बहाने बुलाया और उनके साथ अश्लील हरकत की। घटना की जानकारी होने के पर अपार्टमेंट के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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मेरठ का रहने वाला है आरोपी आरोपी अशोक कुमार त्यागी मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। वह गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ रहता है। उसका बेटा एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। आरोप है कि अपार्टमेंट में रहने के दौरान उसने दोनों बच्चियों को खेलने के बहाने बुलाकर उनके साथ गलत हरकत की। मामला सामने आने के बाद अपार्टमेंट में लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी।

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