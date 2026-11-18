{"_id":"6afda566af7fadc9030d1981","slug":"akhilesh-targets-yogi-government-over-school-closures-and-liquor-shops-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अखिलेश का योगी सरकार पर हमला: बोले- 26 हजार स्कूल बंद किए, 27 हजार शराब की दुकानें खोलीं; अब जनता देगी जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन चौरीचौरा के देवकही में बुधवार को आयोजित जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्कूलों के बंद होने और शराब की दुकानों की संख्या बढ़ने का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि 27 हजार शराब की दुकानें खोल दी गईं। गरीबों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता इसका जवाब देगी। प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर लोगों की जरूरत के मुताबिक फ्लाईओवर बनाए जाएंगे और बंद पड़ी मिलें खुलवाई जाएंगी।

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प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सबसे खराब अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सबसे खराब है और प्रदेश में गोरखपुर की स्थिति सबसे खराब है। उन्होंने दावा किया कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक गोरखपुर में दलित उत्पीड़न के सर्वाधिक मामले हैं। पुलिस पर ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां लोगों को जूते चटवाए गए।

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योगी और परिवारवाद पर भी साधा निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि वह कहते हैं कि तब हम भैंस चराते थे। क्या भैंस चराना खराब काम है? परिवारवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी शुरुआत किसने की? इतने साधु-संतों के रहते मठ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया। जो लोग उत्तराधिकारी बनने से पहले बस और ट्रक चलवाने की व्यवस्था में थे, वे आज विरासत की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव विरासत को अलग नजरिये से देखते थे।

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पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा सपा प्रमुख ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा कि सबसे अधिक पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। गोरखपुर में करीब 500 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह यहां अजय कुमार सिंह टप्पू की बात करने आए थे, लेकिन बात अजय सिंह बिष्ट की करनी पड़ रही है।