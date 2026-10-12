यूपी: फसल प्रभावित नौ लाख किसानों को 493 करोड़ की मिली राहत, सीएम योगी बोले- नुकसान की भरपाई होगी

बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण फसलों को नुकसान झेलने वाले प्रदेश के नौ लाख से अधिक किसानों को सरकार की ओर से राहत दी गई है। सोमवार को महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि भेजी।

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सहायता राशि मिलने से प्रभावित किसानों को आर्थिक संबल मिला है। किसानों ने कहा कि फसल बर्बाद होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में सरकार से मिली मदद से नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी। साथ ही अगली फसल की तैयारी के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में भी सहायता मिलेगी। यह अनुदान किसानों को खेती में दोबारा निवेश करने और कृषि कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।