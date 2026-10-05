Gorakhpur News: यूपी डायलॉग में 150 युवाओं ने विकास यात्रा पर किया संवाद

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दो सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के पहले सत्र में विशेषज्ञों ने विचार रखे, जबकि दूसरे सत्र में युवाओं के साथ प्रश्नोत्तर और खुला संवाद हुआ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह ने शासन और प्रशासन की बदलती प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने गोरखपुर खाद कारखाने के पुनः संचालन, एम्स की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को पूर्वांचल के विकास में महत्वपूर्ण बताया। औद्योगिक निवेश से कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की बात कही। विज्ञापन

दो सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के पहले सत्र में विशेषज्ञों ने विचार रखे, जबकि दूसरे सत्र में युवाओं के साथ प्रश्नोत्तर और खुला संवाद हुआ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह ने शासन और प्रशासन की बदलती प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने गोरखपुर खाद कारखाने के पुनः संचालन, एम्स की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को पूर्वांचल के विकास में महत्वपूर्ण बताया। औद्योगिक निवेश से कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की बात कही।

गोरखपुर। फ्रेंड्स ऑफ यूपी की ओर से रविवार को यूपी डायलॉग-चैप्टर पांच का आयोजन किया गया। इसमें करीब 150 युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में यूपी डिकेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा, गोरखपुर में हुए बदलाव और युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों पर संवाद हुआ।