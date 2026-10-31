फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   1.2 million tablets, worth Rs 7.2 million, were sent to the Pipraich warehouse.

Gorakhpur News: गलत नाम से एजिथ्रोमाइसिन की खेप भेजने के मामले में शासन ने मांगी रिपोर्ट

Sat, 31 Oct 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
1.2 million tablets, worth Rs 7.2 million, were sent to the Pipraich warehouse.
- पिपराइच वेयरहाउस में भेजी गई थीं 72 लाख रुपये की 12 लाख गोलियां
विज्ञापन


- दो बार जांच में मिस ब्रांड मिली दवा, अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने लिया संज्ञान

गोरखपुर। सरकारी अस्पतालों में भेजी गईं एजिथ्रोमाइसिन की 12 लाख गोलियों पर गलत कंपनी का नाम दर्ज होने के मामले में शासन ने रिपोर्ट तलब की है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी है। 72 लाख रुपये की इस खेप के नमूनों की दो बार जांच कराई गई थी और दोनों बार दवा मिस ब्रांड पाई गई थी।
मामला पिपराइच स्थित सरकारी दवा वेयरहाउस में जनवरी में पहुंची सनराइज कंपनी की एजिथ्रोमाइसिन की खेप से जुड़ा है। इसमें 12 लाख गोलियां थीं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और जिला अस्पतालों में वितरित किया जाना था। दवा के लेबल पर ''''मार्केटेड बाय'''' के तहत कंपनी का नाम गलत दर्ज किया गया था। इसी गड़बड़ी के चलते दवा को गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
विज्ञापन

यूपी मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएमएससीएल) ने खेप के नमूने जांच के लिए लखनऊ की तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं में भेजे थे। करीब 15 दिन बाद आई रिपोर्ट में नमूना मिस ब्रांड मिला। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से पांच नमूनों की दोबारा जांच कराई गई। सितंबर में आई दूसरी रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई। दोनों जांच रिपोर्ट प्रतिकूल आने के बाद दवा का वितरण रोक दिया गया। यूपीएमएससीएल ने संबंधित कंपनी को पूरा स्टॉक वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से भी कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यवाहक सीएमओ डॉ. एनके कुशवाहा ने बताया कि मामले की पूरी रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed