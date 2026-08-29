{"_id":"6a92eb5f3e70c866260352c1","slug":"gandhari-movie-writer-producer-kanika-dhillon-expressed-her-version-on-copyright-issue-featuring-tapsee-pannu-2026-08-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला इंटरव्यू: 'गांधारी' को लेकर हुआ कॉपीराइट विवाद, राइटर कनिका ढिल्लों बोलीं, ‘यह गलतफहमी दो मिनट में…’","category":{"title":"Celebs Interviews","title_hn":"साक्षात्कार","slug":"celebs-interviews"}}

फिल्म 'गांधारी' की लेखक-निर्माता कनिका ढिल्लों ने फिल्म की कहानी से जुड़े कॉपीराइट विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमर उजाला को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई गलतफहमी है तो ट्रेलर देखते ही सब साफ हो जाएगा। जानें क्या बोलीं कनिका? विज्ञापन

'ट्रेलर देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा'

विवाद पर ज्यादा कुछ कहने के बजाय कनिका ने ट्रेलर को ही अपना जवाब बताया। उन्होंने कहा, 'अभी ट्रेलर आया है तो शोर सब हो रहा है। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब, इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूं। ट्रेलर देखिए, उनको खुद ही समझ आ जाएगा।'

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'मैं प्रोड्यूसर से पहले एक राइटर हूं'



कनिका ने यह भी कहा कि वह खुद एक लेखक हैं, इसलिए अगर किसी लेखक को ऐसा लग रहा है तो वह उसकी भावना समझ सकती हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उनकी उस लेखक से कभी मुलाकात नहीं हुई। कनिका ने कहा, 'मैं कभी उनसे मिली नहीं हूं। देखिए, मैं भी एक राइटर हूं। प्रोड्यूसर से पहले एक राइटर हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी को अगर ऐसा लग रहा है तो...हम क्या कर सकते है। '

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'नेटफ्लिक्स किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर पूरी जांच-पड़ताल करता है'



कनिका ने बताया कि संबंधित लेखक ने नेटफ्लिक्स से बातचीत करने की बात कही है, लेकिन उनका खुद उससे कोई संपर्क नहीं रहा। उन्होंने कहा, 'उन्होंने बोला कि उन्होंने नेटफ्लिक्स से कुछ बातचीत की है। नेटफ्लिक्स एक बहुत प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, वहां किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर पूरी जांच-पड़ताल होती है। सब अपना काम बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत से कर रहे हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ट्रेलर देखकर, वह दो मिनट में क्लियर हो जाएगी।'