मेघना गुलजार ने की करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की तारीफ; बताया कब रिलीज होगा 'दायरा' का ट्रेलर?

कब रिलीज होगा ट्रेलर?

मेघना गुलजार ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर साझा किया है। साथ में कैप्शन लिखा है, 'दिल से निकले कुछ शब्द। मेरे दिल के एक हिस्से के बारे में। जाने-पहचाने सच को नए तरीकों से जानने के लिए और नए सच को जाने-पहचाने तरीकों से जानने के लिए। दायरा का ट्रेलर 31 अगस्त को रिलीज हो रहा है।

बता दें कि यह फिल्म 18 सितंबर 2026 से आपके सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

