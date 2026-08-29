नेपाल बाढ़: कैसी हैं मानसी पारेख? नेपाल बाढ़ से बचने के बाद अभिनेत्री ने दिखाई माउंट कैलाश यात्रा की झलक

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में मानसी ने बताया कि वह नेपाल में अचानक आई बाढ़ से कैसे बचीं। जिस दिन यह घटना हुई, अभिनेत्री और उनके साथी यात्री बस से नौदाना जा रहे थे। वहां से उन्हें इमिग्रेशन बिल्डिंग तक पहुंचना था।उन्होंने कहा, 'हम वहां जाने वाले थे, मगर अब वह बिल्डिंग ही नहीं रही। हम बस 24 घंटे से बच गए... वहां हम भी हो सकते थे।' उन्होंने यह भी बताया कि अकेले ईशा फाउंडेशन के तीर्थयात्री समूह से ही 80 लोग लापता हैं।काम की बात करें तो, वह अगली बार नेटफ्लिक्स पर 10 सितंबर को रिलीज होने वाली वेब सीरीज 'चुंबक' में नजर आएंगी।