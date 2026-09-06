सलमान खान: क्यों अमरीश पुरी से हुई भाईजान की तुलना? बिग बॉस 20 से पहले नए लुक पर हुए ट्रोल; वीडियो हुआ वायरल
Salman Khan: 'बिग बॉस 20' के ग्रैंड प्रीमियर से पहले सलमान खान का नया लुक सामने आया है, जिसे देखकर कुछ यूजर्स सलमान को ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ चिंता जता रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
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क्यों ट्रोल हुए सलमान खान?
'बिग बॉस 20' से पहले सेट से सलमान खान के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इनमें वो टी शर्ट के ऊपर जैकेट, जीन्स और काउबॉय हैट में नजर आ रहे हैं। उनका ये लुक अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
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यूजर्स ने किया ट्रोल
कुछ यूजर्स ने उनके लुक को लेकर उन्हें ट्रोल किया है, जबकि कुछ यूजर्स ने उनकी उम्र को लेकर चिंता जाहिर की है। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में अमरीश पुरी का फोटो शेयर कर कमेंट किया- 'सेम अमरीश पुरी।' वहीं एक ने कमेंट किया- 'क्राइम मास्टर गोगो।' दूसरे यूजर ने लिखा- 'ये तो अंडरटेकर के छोटे भाई लग रहे हैं।' वहींं कुछ यूजर्स ने उनकी उम्र को लेकर चिंता जाहिर की।
- सलमान खान 'बिग बॉस' के 20वें सीजन के होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं।
- इस हिंदी रियलिटी शो का प्रीमियर आज होगा।
- शो रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स पर देखा जा सकता है।
- इसमें माही विज, अर्शिफा खान, ईशा रिखी, रिया अहीर, काजी तौकीर और कनिका मान नजर आ सकते हैं।
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