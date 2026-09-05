बिग बॉस 20: राहुल रॉय से गौरव खन्ना तक; किसके हाथ आई बिग बॉस की ट्रॉफी? नए सीजन से पहले देखें विजेताओं की सूची

रियलिटी शो 'बिग बॉस' का सफर साल 2006 से शुरू हुआ था। तब से यह शो और दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक 19 सीजन पूरे हो चुके हैं। 20वां सीजन आज 06 सितंबर से शुरू होने वाला है। होस्ट के रूप में कमान फिर भाईजान सलमान खान संभालते दिखेंगे। इस बार थीम भी अलग है और कुछ नियमों में भी बदलाव है। 'बिग बॉस 20' की शुरुआत से पहले जानते हैं, इस शो के पिछले 19 विजेताओं के नाम।

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