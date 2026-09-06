फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Hanuman Ansh Nears 100 Crore Mark Mirzapur The Movie Continues To Rule Check Out Box Office Collection

बॉक्स ऑफिस: 100 करोड़ के करीब 'हनुमान अंश', 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल जारी; जानें 'टॉक्सिक' का कलेक्शन

Sun, 06 Sep 2026 07:59 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 06 Sep 2026 07:59 AM IST
सार

Box Office Collection: फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' की रिलीज के बावजूद 'हनुमान अंश' की कमाई में कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं 'टॉक्सिक' की हालत बदतर है। इनके अलावा रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है।
 

विज्ञापन
Hanuman Ansh Nears 100 Crore Mark Mirzapur The Movie Continues To Rule Check Out Box Office Collection
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला
इन दिनों सिनेमाघरों में कई बड़े स्टार्स की फिल्में लगी हुई हैं। इनमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु और 'मिर्जापुर द मूवी' और यश की 'टॉक्सिक' शामिल हैं। इसके अलावा 'हनुमान अंश' भी जोरदार कमाई कर रही है। जानिए इन फिल्मों ने शनिवार को कितना कलेक्शन किया। 
Hanuman Ansh Nears 100 Crore Mark Mirzapur The Movie Continues To Rule Check Out Box Office Collection
फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X
'टॉक्सिक' की हालत खराब
यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। शानदार शुरुआत के बावजूद फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। शनिवार को इसने 2.04 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 243.10 करोड़ हो गया है। फिल्म वीकएंड पर भी ज्यादा दर्शक नहीं जुटा पाई है। 
Hanuman Ansh Nears 100 Crore Mark Mirzapur The Movie Continues To Rule Check Out Box Office Collection
इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया
‘इरुमुडी’ कर रही अच्छा प्रदर्शन
  • रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ को रिलीज हुए 17 दिन हो गए हैं।
  • बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों के बावजूद ‘इरुमुडी’ अच्छी कमाई कर रही है।
  • कल शनिवार को इसने 4.90 करोड़ का कलेक्शन किया।
  • इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 159.55 करोड़ का हो गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Hanuman Ansh Nears 100 Crore Mark Mirzapur The Movie Continues To Rule Check Out Box Office Collection
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया
'मिर्जापुर द मूवी' की शानदार शुरुआत
पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की मच अवेटेड फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। जहां पहले दिन इसने 25.75 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में और उछाल देखने को मिला है। दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 31 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 56.88 करोड़ का हो गया है। फिल्म ने केवल दो दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 
विज्ञापन
Hanuman Ansh Nears 100 Crore Mark Mirzapur The Movie Continues To Rule Check Out Box Office Collection
हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब
माइलस्टोन के करीब 'हनुमान अंश' 
  • 'हनुमान अंश' की कमाई ने सबको हैरान करके रख दिया है।
  • 'हनुमान अंश' शुरुआत में गुमनाम थी, लेकिन इसकी कमाई में अचानक उछाल देखने को मिला है।
  • रिलीज को 30 दिन हो जाने के बाद भी इसकी कमाई थमने का नाम नहीं ले रही।
  • कल शनिवार को इसने 16.25 करोड़ की कमाई की।
  • इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 99.29 करोड़ का हो गया है।
  • फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने को तैयार है। 

ये भी पढ़ें- मिस वर्ल्ड 2026: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला ने जीता खिताब, भारत की निकिता पोरवाल ने बनाई टॉप 40 में जगह
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed