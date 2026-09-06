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गोविंदा-सुनीता: दूसरी शादी की चर्चाओं के बीच चीची का बड़ा बयान, फैंस से मांगी दुआ; इशारों में कही ऐसी बात

Sun, 06 Sep 2026 11:00 AM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 06 Sep 2026 11:00 AM IST
सार

Govinda and Sunita Controversy: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने शनिवार को मुंबई में आयोजित दही हांडी कार्यक्रम के दौरान अपनी शादी को लेकर चल रही चर्चाओं पर इशारों-इशारों में बात की। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 
 

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Govinda Makes Cryptic Remark On Marriage Controversy Seeks Fans Support And Prayers
गोविंदा और सुनीता आहूजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीते कुछ दिनों से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में हैं। उनकी तलाक की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन फिर सुनीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली। अब दही हांडी कार्यक्रम में पहुंचे गोविंदा ने इशारों-इशारों में बड़ा बयान दिया है। 
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क्या बोल गए गोविंदा? 
गोविंदा मुंबई में आयोजित यूथ शक्ति दही हांडी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। हालांकि, उन्होंने अपनी शादी से जुड़े विवाद या किसी आरोप पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपने फैंस से साथ और सपोर्ट बनाए रखने की अपील की।
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कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए गोविंदा ने कहा, 'और बहुत सी बातें आसमान में लिख दी गई हैं, मैं माई से प्रार्थना करता हूं कि वो क्लीन-अप हो और गोविंदा उसे क्लीन-अप कर पाए।'
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गोविंदा ने यह साफ नहीं किया कि वह 'आसमान में लिखी गई बातों' से क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने शादी को लेकर चल रही किसी भी चर्चा या हालिया बयानों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि वह खुद इन चीजों को साफ कर पाएंगे।

फैंस से मांगा साथ
गोविंदा ने अपने फैंस से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का प्यार और साथ उन्हें इतने वक्त से मिलता आया है, उन्हें आगे भी उसी तरह अपने फैंस के सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए।'

 

 

 

 

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गोविंदा और सुनीता आहूजा - फोटो : सोशल मीडिया
सुनीता और गोविंदा की पर्सनल लाइफ में दूरियां?
  • बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा काफी वक्त से निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं।
  • इसके चलते सुनीता ने तलाक की अर्जी भी दाखिल की थी। मगर, बीते दिनों उन्होंने तलाक की याचिका वापस ले ली। 
  • इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें राखी सावंत और सुनीता फोन पर बात करती दिखीं।
  • सुनीता ने राखी से बात करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि गोविंदा दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तलाक की याचिका वापस ली।
  • गोविंदा के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म 'रूपा' में वे कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें- हनुमान अंश: 31वें दिन 100 करोड़ पार हुई फिल्म, पहले 21 दिन कमाए थे मात्र 12 करोड़; चौथे हफ्ते हुआ चमत्कार
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