{"_id":"62703808920c1e7da04693ab","slug":"urfi-javed-eid-2022-ho-jayegi-viral-dance-video-in-blue-saree","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Viral: उर्फी जावेद ने फैंस को इस अंदाज में कहा ईद मुबारक, यूजर्स बोले- जब ईश्वर को नहीं मानती तो ईद कैसी","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: निधि पाल Updated Tue, 03 May 2022 01:29 AM IST