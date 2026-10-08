{"_id":"6ac78b6e9ce02c186107a8ac","slug":"nana-patekar-biography-from-parinda-to-welcome-a-look-at-his-films-career-love-life-awards-and-final-journey-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'खामोशी' से ‘वनवास’ तक: हर किरदार में छोड़ी छाप; फिल्मों के इतर क्या किया खास? पढ़ें नाना का जिंदगी-नामा","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन

नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के उन अभिनेताओं में शुमार रहे जिन्होंने गंभीर, दमदार और अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। जानिए नाना पाटेकर की जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें। विज्ञापन अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा स्थित उनके घर पर 5:20 बजे गंभीर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उन्हें बचाने के लिए 45 मिनट तक सीपीआर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।

Trending Videos

नाना पाटेकर का जन्म

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में हुआ था। वे एक मिडल-क्लास मराठी परिवार से आते थे। उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है।



बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले नाना स्केच आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे।

विज्ञापन

शुरुआत में किया काफी संघर्ष

नाना पाटेकर ने एप्लाइड आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद उन्होंने करीब 13 साल की उम्र में काम शुरू किया।



स्कूल के बाद वे लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर चुनाभट्टी जाते थे और फिल्मी पोस्टर पेंट करते थे। इसके बदले उन्हें 35 रुपये महीने और दिन में एक वक्त का खाना मिलता था। धीरे-धीरे यही संघर्ष उन्हें फिल्मों की दुनिया तक ले गया।



फिल्मों में आने से पहले नाना ने मराठी सिनेमा में भी काम किया। मराठी सिनेमा में भी नाना पाटेकर का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। 'नटसम्राट' में उनके अभिनय को व्यापक सराहना मिली और उन्हें मराठी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान भी मिला।



ये भी पढ़ें- नाना पाटेकर: कैसे विश्वनाथ से नाना बने अभिनेता, मात्र 750 रुपये में की थी शादी; पढ़ें किस्से नाना पाटेकर ने एप्लाइड आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद उन्होंने करीब 13 साल की उम्र में काम शुरू किया।स्कूल के बाद वे लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर चुनाभट्टी जाते थे और फिल्मी पोस्टर पेंट करते थे। इसके बदले उन्हें 35 रुपये महीने और दिन में एक वक्त का खाना मिलता था। धीरे-धीरे यही संघर्ष उन्हें फिल्मों की दुनिया तक ले गया।फिल्मों में आने से पहले नाना ने मराठी सिनेमा में भी काम किया। मराठी सिनेमा में भी नाना पाटेकर का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। 'नटसम्राट' में उनके अभिनय को व्यापक सराहना मिली और उन्हें मराठी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान भी मिला।

विज्ञापन

शादी के बाद आई दरार

1978 में नाना पाटेकर की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई थी। दोनों की मुलाकात मराठी थिएटर के दिनों में हुई थी। नीलकांति खुद भी थिएटर और फिल्मों से जुड़ी रही हैं और उन्होंने मराठी सिनेमा में अभिनय किया है। हालांकि, दोनों ने कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया।



रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे थे और कई दशकों तक अलग रहने के बावजूद उनका तलाक नहीं हुआ। नाना और नीलकांति के दो बेटे थे। उनके बड़े बेटे दुर्वासा पाटेकर का बचपन में ही करीब ढाई साल की उम्र में निधन हो गया था। वहीं छोटे बेटे मल्हार पाटेकर हैं।

क्या करते हैं नाना पाटेकर के बेटे मल्हार?

नाना पाटेकर के छोटे बेटे मल्हार पाटेकर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की तरह कैमरे के सामने अभिनय करने के बजाय पर्दे के पीछे काम करना चुना।



रिपोर्ट्स के मुताबिक, मल्हार ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक्स ऑफ 26/11' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और नाना पाटेकर के प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़े रहे हैं। वह अपने पिता की तरह लाइमलाइट से काफी दूर रहना पसंद करते हैं।

ऐसे शुरू हुआ फिल्मी सफर

नाना पाटेकर का असली नाम 'विश्वनाथ पाटेकर' था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अभिनय की शुरुआत 1978 में आई फिल्म 'गमन' से की। शुरुआती दौर में उन्होंने हिंदी के साथ-साथ मराठी फिल्मों में भी काम किया।



हालांकि, फिल्मों में शुरुआती भूमिकाएं उन्हें तुरंत स्टार नहीं बना सकीं, लेकिन उनके अभिनय की गंभीरता और अलग शैली ने जल्द ही फिल्मकारों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया।

इस फिल्म से मिली पहचान

नाना पाटेकर के करियर का बड़ा मोड़ 1989 में आई फिल्म 'परिंदा' साबित हुई। फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर का किरदार निभाया और अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया।



इसके बाद नाना पाटेकर 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित और भरोसेमंद अभिनेताओं में शामिल हो गए। 1994 में आई 'क्रांतिवीर' नाना पाटेकर के करियर की सबसे खास फिल्मों में रही। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई।



ये भी पढ़ें- नाना पाटेकर: रंगमंच से बॉलीवुड तक... शानदार रहा अभिनेता का सफर; 'गमन' से 'वेलकम' तक इन फिल्मों में किया काम नाना पाटेकर के करियर का बड़ा मोड़ 1989 में आई फिल्म 'परिंदा' साबित हुई। फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर का किरदार निभाया और अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया।इसके बाद नाना पाटेकर 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित और भरोसेमंद अभिनेताओं में शामिल हो गए। 1994 में आई 'क्रांतिवीर' नाना पाटेकर के करियर की सबसे खास फिल्मों में रही। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई।

इस एक्ट्रेस के साथ थी अफेयर की चर्चा

90 के दशक में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के काफी लव रूमर्स रहे। 1996 में आई फिल्म 'अग्नि साक्षी' के राइटर रणबीर पुष्प से जब इस बारे में बात की गई थी।



तब उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच अच्छी दोस्ती थी और सेट पर उनकी आपसी समझ बहुत मजबूत थी। हालांकि अफेयर की बात से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन सिनेमाई गलियारों में दोनों के रिश्ते की काफी चर्चाएं थीं।



ये भी पढ़ें- किस्सा नाना की मोहब्बत का: क्या मनीषा कोइराला से प्यार करते थे अभिनेता? 'अग्नि साक्षी' के राइटर ने बताया सच 90 के दशक में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के काफी लव रूमर्स रहे। 1996 में आई फिल्म 'अग्नि साक्षी' के राइटर रणबीर पुष्प से जब इस बारे में बात की गई थी।तब उन्होंने कहा था कि नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच अच्छी दोस्ती थी और सेट पर उनकी आपसी समझ बहुत मजबूत थी। हालांकि अफेयर की बात से उन्होंने इनकार किया था। लेकिन सिनेमाई गलियारों में दोनों के रिश्ते की काफी चर्चाएं थीं।

एक अभिनेता, कई किरदार

नाना पाटेकर की खासियत यह थी कि उन्होंने खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। 'अंगार' में नकारात्मक भूमिका से लेकर 'तिरंगा', 'अग्निसाक्षी', 'खामोशी: द म्यूजिकल', 'शक्ति: द पावर', 'अब तक छप्पन', 'अपहरण' और 'राजनीति' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।



नाना ने यह भी साबित किया कि वह सिर्फ गंभीर और आक्रामक भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं। 2007 की 'वेलकम' में 'उदय शेट्टी' का उनका किरदार दर्शकों के बीच बेहद पॉपुलर हुआ। इसके बाद 'वेलकम बैक' में भी उन्होंने यही किरदार निभाया। नाना पाटेकर की खासियत यह थी कि उन्होंने खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। 'अंगार' में नकारात्मक भूमिका से लेकर 'तिरंगा', 'अग्निसाक्षी', 'खामोशी: द म्यूजिकल', 'शक्ति: द पावर', 'अब तक छप्पन', 'अपहरण' और 'राजनीति' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।नाना ने यह भी साबित किया कि वह सिर्फ गंभीर और आक्रामक भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं। 2007 की 'वेलकम' में 'उदय शेट्टी' का उनका किरदार दर्शकों के बीच बेहद पॉपुलर हुआ। इसके बाद 'वेलकम बैक' में भी उन्होंने यही किरदार निभाया। ये भी पढ़ें- जब परदे पर गरजे नाना: 'आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने', अभिनेता के 10 आइकॉनिक डायलॉग, जो आज भी हैं लोगों को याद

सिर्फ अभिनेता नहीं, निर्देशक भी रहे

नाना पाटेकर ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 1994 में उनकी निर्देशित फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में रही। वहीं 2002 में उन्होंने 'वध' फिल्म का भी निर्देशन किया था। हालांकि नाना ने फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का ज्यादा दिल जीता।

कौन-सी फिल्में बनीं पहचान?

नाना पाटेकर ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। ‘अंकुश’, ‘प्रतिघात’, ‘प्रहार’, ‘तिरंगा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’, ‘अपहरण’, ‘राजनीति’, ‘वेलकम’ और ‘वेलकम बैक’ उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं। गंभीर और दमदार भूमिकाओं के साथ-साथ उन्होंने कॉमेडी और व्यावसायिक फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई।

नाना पाटेकर की नेट वर्थ

नाना पाटेकर अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। रिपोर्ट्स में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान करीब 50 से 80 करोड़ रुपये के बीच लगाया गया है। यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर घोषित संपत्ति नहीं है। मुंबई में उनका करीब 750 वर्ग फुट का एक फ्लैट है। इसके अलावा गोवा में उनका घर और पुणे के पास करीब 27 एकड़ का फार्महाउस है। फार्महाउस में खेती भी की जाती थी।



नाना पाटेकर के पास महिंद्रा जीप CJ4, महिंद्रा स्कॉर्पियो और ऑडी Q7 जैसी गाड़ियों का जिक्र रिपोर्टों में मिलता है। हालांकि, नाना का रहन-सहन उनकी अनुमानित संपत्ति की तुलना में काफी सादा माना जाता था।



ये भी पढ़ें- नाना पाटेकर की नेटवर्थ: मुंबई के फ्लैट से 27 एकड़ में फैले फार्महाउस तक, जानें अपने पीछे क्या छोड़ गए अभिनेता? नाना पाटेकर अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। रिपोर्ट्स में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान करीब 50 से 80 करोड़ रुपये के बीच लगाया गया है। यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर घोषित संपत्ति नहीं है। मुंबई में उनका करीब 750 वर्ग फुट का एक फ्लैट है। इसके अलावा गोवा में उनका घर और पुणे के पास करीब 27 एकड़ का फार्महाउस है। फार्महाउस में खेती भी की जाती थी।नाना पाटेकर के पास महिंद्रा जीप CJ4, महिंद्रा स्कॉर्पियो और ऑडी Q7 जैसी गाड़ियों का जिक्र रिपोर्टों में मिलता है। हालांकि, नाना का रहन-सहन उनकी अनुमानित संपत्ति की तुलना में काफी सादा माना जाता था।