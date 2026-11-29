राम गोपाल वर्मा: 'पुलिस कंपनी' से सामने आया फरदीन खान का फर्स्ट लुक, क्या होगी कहानी और कब रिलीज होगी फिल्म?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 29 Nov 2026 07:21 PM IST
सार
- Police Company: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है।
- फिल्म 'पुलिस कंपनी' से सामने आई झलक में अभिनेता फरदीन खान नजर आ रहे हैं।
- जानिए क्या है फिल्म की कहानी और कब होगी रिलीज।
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विस्तार
राम गोपाल वर्मा की आगामी फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में फरदीन काफी अलग और दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फिल्ममेकर ने फिल्म से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी भी शेयर की हैं।
राम गोपाल वर्मा ने बताया फिल्म का नाम रखने की वजह
फिल्म 'पुलिस कंपनी' के पहले पोस्टर में फरदीन काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में सिगरेट लिए उनका लुक काफी गंभीर और खतरनाक दिखाई दे रहा है। अभिनेता का यह अंदाज सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है।
राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर फरदीन का फर्स्ट लुक साझा करते हुए लिखा, 'डार्क सोल का अब एक नया मतलब है... 'पुलिस कंपनी' में फरदीन खान।'
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कुछ दिन पहले राम गोपाल वर्मा ने अपनी इस फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' रखने की वजह भी बताई थी। उन्होंने लिखा था, 'पुलिस एक संस्था है और कंपनी पैसे कमाने वाला संगठन। लेकिन जब किसी संस्था की शक्तियां एक सीमा से आगे बढ़ जाती हैं, तो वह संस्था एक कंपनी बन जाती है। इसी वजह से फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' रखा गया है।'
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राम गोपाल वर्मा ने बताया फिल्म का नाम रखने की वजह
फिल्म 'पुलिस कंपनी' के पहले पोस्टर में फरदीन काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में सिगरेट लिए उनका लुक काफी गंभीर और खतरनाक दिखाई दे रहा है। अभिनेता का यह अंदाज सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है।
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राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर फरदीन का फर्स्ट लुक साझा करते हुए लिखा, 'डार्क सोल का अब एक नया मतलब है... 'पुलिस कंपनी' में फरदीन खान।'
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कुछ दिन पहले राम गोपाल वर्मा ने अपनी इस फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' रखने की वजह भी बताई थी। उन्होंने लिखा था, 'पुलिस एक संस्था है और कंपनी पैसे कमाने वाला संगठन। लेकिन जब किसी संस्था की शक्तियां एक सीमा से आगे बढ़ जाती हैं, तो वह संस्था एक कंपनी बन जाती है। इसी वजह से फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' रखा गया है।'
Dark soul has a new meaning ..Fardeen Khan in #PoliceCompany https://t.co/0taEdOsMTj— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 29, 2026
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इस दिन रिलीज होगी फिल्म
राम गोपाल वर्मा ने कुछ घंटे पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया था। उन्होंने बताया था कि 'पुलिस कंपनी' अगले साल 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म की रिलीज डेट का पोस्टर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, 'हिंसक होना इनकी योग्यता है। डर इनका तरीका है। अपराधियों का शिकार करना इनका काम है। ये FIR दर्ज नहीं करते, बल्कि केस खत्म करने के लिए सीधे मार देते हैं। पुलिस कंपनी। इसके कर्मचारी डी कंपनी के कर्मचारियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। टी-सीरीज प्रस्तुत करती है राम गोपाल वर्मा की फिल्म। सिनेमाघरों में 4 जून 2027 को।'
निर्देशक ने आगे बताया कि 1997 से 2004 के बीच 'पुलिस कंपनी' ने 319 गैंगस्टरों को मार गिराया था। उन्होंने लिखा, 'पुलिस कंपनी, डी कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि 1997 से 2004 के बीच इसने 319 गैंगस्टरों को मार गिराया था। अब वे सभी लोगों को मारने आ रहे हैं। 4 जून 2027 को सिनेमाघरों में।'
राम गोपाल वर्मा ने कुछ घंटे पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया था। उन्होंने बताया था कि 'पुलिस कंपनी' अगले साल 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
फिल्म की रिलीज डेट का पोस्टर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, 'हिंसक होना इनकी योग्यता है। डर इनका तरीका है। अपराधियों का शिकार करना इनका काम है। ये FIR दर्ज नहीं करते, बल्कि केस खत्म करने के लिए सीधे मार देते हैं। पुलिस कंपनी। इसके कर्मचारी डी कंपनी के कर्मचारियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। टी-सीरीज प्रस्तुत करती है राम गोपाल वर्मा की फिल्म। सिनेमाघरों में 4 जून 2027 को।'
निर्देशक ने आगे बताया कि 1997 से 2004 के बीच 'पुलिस कंपनी' ने 319 गैंगस्टरों को मार गिराया था। उन्होंने लिखा, 'पुलिस कंपनी, डी कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि 1997 से 2004 के बीच इसने 319 गैंगस्टरों को मार गिराया था। अब वे सभी लोगों को मारने आ रहे हैं। 4 जून 2027 को सिनेमाघरों में।'
हर्षवर्धन राणे निभाएंगे दया नायक का किरदार
ये भी पढ़ें- रामायण: किसकी जिद पर अमित शाह ने देखी रणबीर की फिल्म? निर्माता ने किया खुलासा; ऐसा था गृह मंत्री का रिएक्शन
- टी-सीरीज के बैनर तले बन रही इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे मुंबई के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का किरदार निभाएंगे।
- भूषण कुमार इस फिल्म के निर्माता हैं।
- फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं और वास्तविक किरदारों से प्रेरित है।
- यह मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे हिंसक दौर पर आधारित होगी।
- फिल्म में अपराध की दुनिया के साथ-साथ पुलिस की दुनिया का दूसरा पहलू भी दिखाया जाएगा।
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