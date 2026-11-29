फिल्म 'पुलिस कंपनी' के पहले पोस्टर में फरदीन काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में सिगरेट लिए उनका लुक काफी गंभीर और खतरनाक दिखाई दे रहा है। अभिनेता का यह अंदाज सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है।राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर फरदीन का फर्स्ट लुक साझा करते हुए लिखा, 'डार्क सोल का अब एक नया मतलब है... 'पुलिस कंपनी' में फरदीन खान।'कुछ दिन पहले राम गोपाल वर्मा ने अपनी इस फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' रखने की वजह भी बताई थी। उन्होंने लिखा था, 'पुलिस एक संस्था है और कंपनी पैसे कमाने वाला संगठन। लेकिन जब किसी संस्था की शक्तियां एक सीमा से आगे बढ़ जाती हैं, तो वह संस्था एक कंपनी बन जाती है। इसी वजह से फिल्म का नाम 'पुलिस कंपनी' रखा गया है।'

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

राम गोपाल वर्मा ने कुछ घंटे पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया था। उन्होंने बताया था कि 'पुलिस कंपनी' अगले साल 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



फिल्म की रिलीज डेट का पोस्टर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, 'हिंसक होना इनकी योग्यता है। डर इनका तरीका है। अपराधियों का शिकार करना इनका काम है। ये FIR दर्ज नहीं करते, बल्कि केस खत्म करने के लिए सीधे मार देते हैं। पुलिस कंपनी। इसके कर्मचारी डी कंपनी के कर्मचारियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। टी-सीरीज प्रस्तुत करती है राम गोपाल वर्मा की फिल्म। सिनेमाघरों में 4 जून 2027 को।'



निर्देशक ने आगे बताया कि 1997 से 2004 के बीच 'पुलिस कंपनी' ने 319 गैंगस्टरों को मार गिराया था। उन्होंने लिखा, 'पुलिस कंपनी, डी कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि 1997 से 2004 के बीच इसने 319 गैंगस्टरों को मार गिराया था। अब वे सभी लोगों को मारने आ रहे हैं। 4 जून 2027 को सिनेमाघरों में।'