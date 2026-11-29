रामायण: किसकी जिद पर अमित शाह ने देखी रणबीर की फिल्म? निर्माता ने किया खुलासा; ऐसा था गृह मंत्री का रिएक्शन
- Ramayana: फिल्म 'रामायण' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।
- फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।
- इसी बीच फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है।
विस्तार
किसकी जिद पर थिएटर पहुंचे अमित शाह?
दरअसल, 26 नवंबर को 'रामायण' की टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब नमित मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में इस मुलाकात और अमित शाह के फिल्म देखने के अनुभव के बारे में बात की है।
टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा ने बताया कि अमित शाह पहले ही थिएटर में फिल्म देख चुके थे।
उन्होंने कहा, 'वह काफी खुश थे। उन्होंने फिल्म खुद देखी थी। उन्होंने बताया कि उनकी पोती ने फिल्म देखने के लिए काफी जिद की थी। इसी वजह से वह अहमदाबाद के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और इसे देखकर उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ।'
हाल ही में नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, अभिनेत्री साई पल्लवी और अभिनेता रणबीर कपूर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। फिल्म के मेकर्स ने इस मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। वहीं, अमित शाह ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं।
'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं। साई पल्लवी माता सीता के रूप में हैं। यश ने रावण का रोल किया है। वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं।
इनके अलावा फिल्म में रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय, शीबा चड्ढा और काजल अग्रवाल जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ। इसका अगला भाग दिवाली 2028 को रिलीज होगा।
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