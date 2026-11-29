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दरअसल, 26 नवंबर को 'रामायण' की टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब नमित मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में इस मुलाकात और अमित शाह के फिल्म देखने के अनुभव के बारे में बात की है।टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा ने बताया कि अमित शाह पहले ही थिएटर में फिल्म देख चुके थे।उन्होंने कहा, 'वह काफी खुश थे। उन्होंने फिल्म खुद देखी थी। उन्होंने बताया कि उनकी पोती ने फिल्म देखने के लिए काफी जिद की थी। इसी वजह से वह अहमदाबाद के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई और इसे देखकर उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ।'