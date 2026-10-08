नाना पाटेकर की नेटवर्थ: मुंबई के फ्लैट से 27 एकड़ में फैले फार्महाउस तक, जानें अपने पीछे क्या छोड़ गए अभिनेता?

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विज्ञापन हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं। अपनी दमदार आवाज, बेबाक अंदाज और हर किरदार में जान डाल देने वाली अदाकारी से करीब चार दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेता ने 8 अक्टूबर 2026 की सुबह गोवा स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था।

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कैसे हुआ नाना पाटेकर का निधन?

नाना पाटेकर को तड़के तबीयत बिगड़ने के बाद उनके गोवा स्थित घर में बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें होश में नहीं लाया जा सका। उन्हें सुबह करीब 5:20 बजे मृत घोषित किया गया।



डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। हालांकि, मौत की विस्तृत परिस्थितियों की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद होने की बात कही गई है। नाना के बेटे मल्हार पाटेकर ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। परिवार उस समय पुणे में था और खबर मिलने के बाद गोवा के लिए रवाना हुआ।

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नाना पाटेकर के परिवार में कौन-कौन है?

नाना पाटेकर ने 1978 में नीलकांति पाटेकर से शादी की थी। दोनों की मुलाकात मराठी थिएटर के दिनों में हुई थी। नीलकांति खुद भी थिएटर और फिल्मों से जुड़ी रही हैं और उन्होंने मराठी सिनेमा में अभिनय किया है। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।



नाना और नीलकांति के दो बेटे थे। उनके बड़े बेटे दुर्वासा पाटेकर का बचपन में ही करीब ढाई साल की उम्र में निधन हो गया था। इसके बाद उनके छोटे बेटे मल्हार पाटेकर हैं।

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पत्नी नीलकांति से अलग रहते थे नाना?

नाना और नीलकांति शादीशुदा होने के बावजूद लंबे समय से अलग-अलग रह रहे थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों करीब कई वर्षों से अलग रह रहे थे, लेकिन उनका कानूनी तलाक नहीं हुआ था। नाना ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी स्वीकार किया था कि दोनों के बीच मतभेद थे और इसी वजह से उन्होंने अलग रहने का फैसला किया।

क्या करते हैं नाना पाटेकर के बेटे मल्हार?

नाना पाटेकर के छोटे बेटे मल्हार पाटेकर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की तरह कैमरे के सामने अभिनय करने के बजाय पर्दे के पीछे काम करना चुना। रिपोर्टों के मुताबिक, मल्हार ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'द अटैक्स ऑफ 26/11' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और नाना पाटेकर के प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़े रहे हैं। वह अपने पिता की तरह लाइमलाइट से काफी दूर रहना पसंद करते हैं।