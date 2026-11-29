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रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों के बीच इसका क्रेज अभी भी बरकरार है। फिल्म ने 25वें दिन भी यानी सोमवार को 11.14 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 1,026.34 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 1,225.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वर्ल्वाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने दुनियाभर में 1,814.55 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि, फिल्म के भारत में फाइनल कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।