बॉक्स ऑफिस: 'रामायण' का जलवा बरकरार, 'धुरंधर 2' के बाद अब 'दंगल' के रिकॉर्ड पर नजर; 25वें दिन की इतनी कमाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 29 Nov 2026 06:38 PM IST
सार
- Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है।
- फिल्म ने कमाई के मामले में अब 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ दिया है।
- जानिए फिल्म ने आज रविवार को कितना कलेक्शन किया है।
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विस्तार
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' रिलीज के बाद से ही बेहतरीन कमाई कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। जानिए 'रामायण' ने रिलीज के 25वें दिन कितनी कमाई की है।
रविवार को की इतनी कमाई
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों के बीच इसका क्रेज अभी भी बरकरार है। फिल्म ने 25वें दिन भी यानी सोमवार को 11.14 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।
इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 1,026.34 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 1,225.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वर्ल्वाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने दुनियाभर में 1,814.55 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि, फिल्म के भारत में फाइनल कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।
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रविवार को की इतनी कमाई
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों के बीच इसका क्रेज अभी भी बरकरार है। फिल्म ने 25वें दिन भी यानी सोमवार को 11.14 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।
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इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 1,026.34 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 1,225.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वर्ल्वाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने दुनियाभर में 1,814.55 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि, फिल्म के भारत में फाइनल कलेक्शन के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।
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'धुरंधर 2' को छोड़ा पीछे
- फिल्म ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है।
- 'धुरंधर 2' ने अपने लाइफटाइम रन में 1813.39 करोड़ रुपये कमाए थे।
- 'रामायण' ने इस कमाई को 25 दिनों के अंदर पार कर लिया है।
- इसके साथ ही 'रामायण' दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है।
अब दंगल के रिकॉर्ड पर नजर
अब इस लिस्ट में 'रामायण' के सामने सिर्फ आमिर खान की फिल्म 'दंगल' है, जिसने दुनियाभर में 2070.30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। यानी 'रामायण' को पहले नंबर पर पहुंचने के लिए अभी इस आंकड़े को पार करना होगा।
अब इस लिस्ट में 'रामायण' के सामने सिर्फ आमिर खान की फिल्म 'दंगल' है, जिसने दुनियाभर में 2070.30 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। यानी 'रामायण' को पहले नंबर पर पहुंचने के लिए अभी इस आंकड़े को पार करना होगा।
अभी नहीं है बड़ी फिल्मों से मुकाबला
ये भी पढ़ें- रामायण: किसकी जिद पर अमित शाह ने देखी रणबीर की फिल्म? निर्माता ने किया खुलासा; ऐसा था गृह मंत्री का रिएक्शन
- आने वाले दिनों में भी 'रामायण' के पास बॉक्स ऑफिस पर कमाई बढ़ाने का मौका है।
- फिल्म को 4 दिसंबर को सलमान खान की वॉर फिल्म 'मातृभूमि' और 24 दिसंबर को शाहरुख खान की एक्शन ड्रामा 'किंग' के रिलीज होने तक किसी बड़ी फिल्म से मुकाबला नहीं करना है।
- ऐसे में देखना होगा कि फिल्म आने वाले दिनों में कितनी कमाई करती है।
- अगर फिल्म दुनियाभर में 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेती है, तो यह ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन जाएगी।
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