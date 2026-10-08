Nana Patekar: आधी रात में दोस्त को भेजा मैसेज, सुबह घर पर अचेत मिले; कहां था परिवार और कब होगा अंतिम संस्कार?

आखिरी पलों में क्या हुआ ?

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया, ‘रात करीब 2:30 बजे नाना ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात होने की वजह से दोस्त उस समय मैसेज नहीं देख पाए। बाद में उन्होंने नाना को फोन किया और करीब चार बजे उनके घर पहुंचे। उस वक्त नाना को काफी पसीना आ रहा था और उनकी हालत बिगड़ रही थी।’

कितने देर चली बचाने की कोशिश?

डॉ. शेखर सालकर ने आगे बताया, ‘नाना धीरे-धीरे बेहोश होने लगे। इसके बाद अस्पताल की इमरजेंसी टीम को बुलाया गया। टीम ने उनके घर पहुंचकर तुरंत कार्डियक मसाज शुरू किया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।'