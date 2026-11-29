मातृभूमि: सलमान खान का ट्रोलर्स को करारा जवाब, नया देशभक्ति गाना रिलीज कर जीता फैंस का दिल; देखें वीडियो
- Maatrubhumi New Song: सलमान की आगामी फिल्म 'मातृभूमि' इन दिनों अपने गानों को लेकर चर्चा में है।
- फिल्म के पिछले गाने रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरे हुए थे।
- अब सलमान ने फिल्म का नया गाना रिलीज कर ट्रोलर्स को जवाब दिया है।
विस्तार
सलमान ने नया गाना रिलीज कर ट्रोलर्स पर कसा तंज
सलमान खान ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का नया गाना 'रंग केसरी' साझा किया। इस गाने के वीडियो में सलमान अपनी सैनिकों की टीम के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। यह गाना भारतीय सेना के जवानों के साहस, बलिदान और हौसले को सलाम करता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह देश के सैनिक हर चीज से ऊपर अपने देश को रखते हैं।
'रंग केसरी' को सुखविंदर सिंह और मीत ब्रदर्स ने अपनी आवाज दी है। वहीं, इसके बोल शायर मीत ने लिखे हैं। गाना शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, 'मातृभूमि में देशभक्ति वाला गाना सुनना था ना?'
गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के कमेंट्स आने लगे। कई लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, 'क्या गाना है।' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'अब इसे कहते हैं ट्रोलर्स को चुप कराना।'
एक अन्य यूजर ने सुखविंदर सिंह की तारीफ करते हुए लिखा, 'सुखविंदर सिंह ने कमाल कर दिया।' वहीं, एक फैन ने लिखा, 'यह एक बेहतरीन मास्टरपीस है। सलमान खान की वापसी होने वाली है।'
देखें वीडियो-
- फिल्म में सलमान खान भारतीय सेना के कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं।
- वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे।
- उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
- फिल्म में सलमान और चित्रांगदा सिंह के अलावा मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, जेन शॉ और अभिलाष चौधरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
- वहीं, अभिनेता विजय राज फिल्म में कहानी सुनाने वाले की आवाज देंगे।
- फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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