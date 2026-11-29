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सलमान खान ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का नया गाना 'रंग केसरी' साझा किया। इस गाने के वीडियो में सलमान अपनी सैनिकों की टीम के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। यह गाना भारतीय सेना के जवानों के साहस, बलिदान और हौसले को सलाम करता है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह देश के सैनिक हर चीज से ऊपर अपने देश को रखते हैं।'रंग केसरी' को सुखविंदर सिंह और मीत ब्रदर्स ने अपनी आवाज दी है। वहीं, इसके बोल शायर मीत ने लिखे हैं। गाना शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, 'मातृभूमि में देशभक्ति वाला गाना सुनना था ना?'