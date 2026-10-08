नाना पाटेकर: कैसे विश्वनाथ से नाना बने अभिनेता, मात्र 750 रुपये में की थी शादी; पढ़ें किस्से

विज्ञापन



अस्पताल में मेडिकल टीम ने उन्हें सुबह 5:20 बजे मृत घोषित कर दिया। मामला मेडिको-लीगल केस होने के कारण आज पोस्टमार्टम किया जाएगा।



यहां जानें अभिनेता के जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से...



विश्वनाथ से नाना बनने का सफर

उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है। विज्ञापन



अस्पताल में मेडिकल टीम ने उन्हें सुबह 5:20 बजे मृत घोषित कर दिया। मामला मेडिको-लीगल केस होने के कारण आज पोस्टमार्टम किया जाएगा।उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है।

गोवा के मणिपाल अस्पताल में अभिनेता नाना पाटेकर को सुबह 5:20 बजे मेडिकल टीम ने मृत घोषित किया। उन्हें गंभीर सीने में दर्द की शिकायत के बाद मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया था, जहां वे बेहोशी की हालत में मिले। मौके पर उन्हें कार्डियक मसाज दिया गया और अस्पताल ले जाया गया।