नाना पाटेकर: कैसे विश्वनाथ से नाना बने अभिनेता, मात्र 750 रुपये में की थी शादी; पढ़ें किस्से
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Khare Updated Thu, 08 Oct 2026 07:50 AM IST
सार
Nana Patekar Death: गुरुवार 8 अक्तूबर की सुबह नाना पाटेकर के फैंस के लिए बुरी खबर लेकर आई। अल सुबह 5:20 बजे अभिनेता का निधन हो गया। वह 75 साल के थे और आखिरी बार इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'सूबेदार' में नजर आए थे। यहां पढ़ें नाना के जीवन से जुड़े खास किस्से।
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विस्तार
गोवा के मणिपाल अस्पताल में अभिनेता नाना पाटेकर को सुबह 5:20 बजे मेडिकल टीम ने मृत घोषित किया। उन्हें गंभीर सीने में दर्द की शिकायत के बाद मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया था, जहां वे बेहोशी की हालत में मिले। मौके पर उन्हें कार्डियक मसाज दिया गया और अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में मेडिकल टीम ने उन्हें सुबह 5:20 बजे मृत घोषित कर दिया। मामला मेडिको-लीगल केस होने के कारण आज पोस्टमार्टम किया जाएगा।
यहां जानें अभिनेता के जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से...
विश्वनाथ से नाना बनने का सफर
उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है।
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अस्पताल में मेडिकल टीम ने उन्हें सुबह 5:20 बजे मृत घोषित कर दिया। मामला मेडिको-लीगल केस होने के कारण आज पोस्टमार्टम किया जाएगा।
यहां जानें अभिनेता के जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से...
विश्वनाथ से नाना बनने का सफर
उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। बचपन में उनकी एक छोटी बहन उन्हें प्यार से 'नाना' कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनके पासपोर्ट और आधार कार्ड पर भी 'नाना पाटेकर' ही दर्ज है।
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सिर्फ 750 रुपये में हुई थी शादी
साल 1978 में उन्होंने थिएटर कलाकार नीलकांती पाटेकर से शादी की थी। उस समय उनकी शादी का कुल खर्च सिर्फ 750 रुपये आया था। शादी के शुरुआती दिनों में नीलकांती एक बैंक में अधिकारी थीं और उनकी सैलरी 2500 रुपये महीना हुआ करती थी, जबकि नाना को तब एक शो के लिए मात्र 50 रुपये मिलते थे। [1]
साल 1978 में उन्होंने थिएटर कलाकार नीलकांती पाटेकर से शादी की थी। उस समय उनकी शादी का कुल खर्च सिर्फ 750 रुपये आया था। शादी के शुरुआती दिनों में नीलकांती एक बैंक में अधिकारी थीं और उनकी सैलरी 2500 रुपये महीना हुआ करती थी, जबकि नाना को तब एक शो के लिए मात्र 50 रुपये मिलते थे। [1]
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सेना से गहरा लगाव और 'प्रहार' फिल्म की ट्रेनिंग
साल 1991 में आई अपनी फिल्म 'प्रहार: द फाइनल अटैक' का निर्देशन करने और उसमें फौजी का किरदार निभाने के लिए नाना पाटेकर ने भारतीय सेना के साथ कड़ा सैन्य प्रशिक्षण (Army Training) लिया था। वे असल जिंदगी में भी सेना और जवानों का बहुत सम्मान करते हैं।
साल 1991 में आई अपनी फिल्म 'प्रहार: द फाइनल अटैक' का निर्देशन करने और उसमें फौजी का किरदार निभाने के लिए नाना पाटेकर ने भारतीय सेना के साथ कड़ा सैन्य प्रशिक्षण (Army Training) लिया था। वे असल जिंदगी में भी सेना और जवानों का बहुत सम्मान करते हैं।
बड़े बेटे के जाने का सदमा
नाना पाटेकर के बड़े बेटे का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे वे अंदर तक टूट गए थे। बाद में उनके छोटे बेटे मल्हार पाटेकर के जन्म से उनके जीवन में दोबारा खुशियां आईं। मल्हार ने अभिनय के बजाय फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र को चुना है।
नाना पाटेकर के बड़े बेटे का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे वे अंदर तक टूट गए थे। बाद में उनके छोटे बेटे मल्हार पाटेकर के जन्म से उनके जीवन में दोबारा खुशियां आईं। मल्हार ने अभिनय के बजाय फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र को चुना है।