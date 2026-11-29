Akshara on emotional almost crying 🥺♥️ Shraddha speech 🎙️ Eetha Patna promotions @AKSHARASINGH1 @ShraddhaKapoor #AksharaSingh #ShraddhaKapoor https://t.co/hJ0DziQand — shraddha_hellyfangirl💓 (@shraddha_helly) November 29, 2026

पटना में फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षरा सिंह भावुक हो गईं। उन्हें इस तरह देखकर श्रद्धा कपूर ने उन्हें संभाला और उनकी तारीफ की। श्रद्धा ने फिल्म के लिए अक्षरा के ट्रांसफॉर्मेशन और नौवारी साड़ी पहनकर किए गए डांस की भी सराहना की।इस दौरान श्रद्धा ने कहा, 'मैं तुमसे प्यार करती हूं दोस्त। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तुम 'ईठा' का हिस्सा हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अक्षरा ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। देखिए, उन्होंने खुद को किस तरह बदला है और नौवारी साड़ी पहनकर डांस किया है।'श्रद्धा की ये बातें सुनकर अक्षरा भावुक हो गईं। दोनों अभिनेत्रियों के बीच इस खास बॉन्डिंग का वीडियो और तस्वीरें भी चर्चा में हैं।