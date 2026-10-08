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तस्वीरों में नाना: कभी गावस्कर के साथ झूमे तो कभी बच्चे बनकर बर्फ में खेले, देखें अभिनेता का अलग ही अवतार

Thu, 08 Oct 2026 03:09 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 08 Oct 2026 03:09 PM IST
सार

Nana Patekar Death: नाना पाटेकर एक अभिनेता के तौर पर तो दिलचस्प इंसान थे तो ही, वह असल जिंदगी में बेहतरीन इंसान थे। इस खबर में तस्वीरों के जरिए अभिनेता के बारे में जानिए।
 

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Nana Patekar in photos see his life through pics he was friend of Sunil gavaskar and played in ice like child
तस्वीरों में नाना पाटेकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नाना पाटेकर का आज गोवा में निधन हो गया। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। नाना पाटेकर बेहतरीन अभिनेता होने के अलावा निजी जिंदगी में एक दिलचस्प इंसान थे। यहां हम कुछ चुनिंदा तस्वीरों के जरिए नाना पाटेकर की जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं को दिखा रहे हैं।
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नाना में था बचपना
जहां नाना पाटेकर को गंभीर व्यक्तित्व वाला समझा जाता है, वहीं वह एक ऐसे शख्स भी थे, जिनमें बचपना भी था। 'ओले आले' की शूटिंग के दौरान उन्होंने बच्चों जैसी कॉस्टयूम में पोज दिया था।

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बर्फ का टुकड़ा निहारते हुए नाना
फिल्म 'वनवास' की शूटिंग के दौरान जब अभिनेता बर्फीली वादियों में शूटिंग के लिए पहुंचे तो एक बर्फ का टुकड़ा उठाकर निहारने लगे। उनकी यह तस्वीर चर्चा में आई।

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सुनील गावस्कर के साथ नाना पाटेकर
नाना पाटेकर की पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर से अच्छी बनती थी। वह उन्हें आदर्श मानते थे। यहां वह उनके साथ झूमते नजर आ रहा हैं। 

देशभक्त थे नाना पाटेकर
नाना पाटेकर में देशभक्ति का जज्बा था। वह 26 जनवरी या 15 अगस्त को अक्सर तिरंगे के साथ तस्वीर साझा करते थे।

पक्षी प्रेमी
नाना पाटेकर अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ पल अपने लिए निकाल लिया करते थे। इस तस्वीर में वह एक चिड़िया से बात कर रहे हैं। यह तस्वीर बताती है कि वह पक्षी प्रेमी थे।

प्रकाश झा और नाना पाटेकर
इस तस्वीर में निर्देशक प्रकाश झा नाना पाटेकर को शूटिंग के दौरान कुछ समझा रहे हैं।

नाना पाटेकर का फोटोशूट
आमतौर पर हम नाना पाटेकर को फोटोशूट करने के अंदाज में नहीं देखते हैं। मगर वह कभी कभी फोटो शूट कराते थे। 

माधुरी दीक्षित और शेखर कपूर के साथ नाना पाटेकर
नाना पाटेकर 40वें फिल्म फेयर अवॉर्ड में माधुरी दीक्षित और शेखर कपूर के साथ नजर आए थे। माधुरी ने 'हम आपके हैं कौन' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था। नाना पाटेकर ने 'क्रांतिवीर' के लिए अवॉर्ड जीता था। शेखर कपूर को 'बैंडिट क्वीन' के लिए सम्मानित किया जा रहा था।

यादगार किरदार
नाना पाटेकर फिल्मों में अपने दमदार किरदार के लिए जाने जाते थे। यहां उनके यादगार किरदारों की एक झलक देखी जा सकती है। 

नसीरुद्धीन शाह से दोस्ती
नाना पाटेकर की नसीरुद्दीन शाह से अच्छी दोस्ती थी। यहां उनकी दोस्ती की एक झलक देखी जा सकती है।

सेहत को लेकर सजग थे नाना
नाना पाटेकर सेहत को लेकर सजग थे। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी वह अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। वह कम और अच्छा खाना खाते थे और व्यायाम करते थे। 
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