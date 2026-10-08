तस्वीरों में नाना: कभी गावस्कर के साथ झूमे तो कभी बच्चे बनकर बर्फ में खेले, देखें अभिनेता का अलग ही अवतार

नाना पाटेकर 40वें फिल्म फेयर अवॉर्ड में माधुरी दीक्षित और शेखर कपूर के साथ नजर आए थे। माधुरी ने 'हम आपके हैं कौन' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था। नाना पाटेकर ने 'क्रांतिवीर' के लिए अवॉर्ड जीता था। शेखर कपूर को 'बैंडिट क्वीन' के लिए सम्मानित किया जा रहा था।