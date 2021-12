5G वायरलेस नेटवर्क: जूही चावला ने सिंगल बेंच के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती, मामले में कल होगी सुनवाई

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अभिनेत्री ने इस नेटवर्क से इंसान, जानवरों और वनस्पतियों पर रेडिएशन के दुष्प्रभाव का दावा करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है। दरअसल, सिंगल बेंच ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था। अब इस मामले में जूही की याचिका पर डबल बेंच 23 दिसंबर यानी गुरुवार को सुनवाई करेगी।

Actor-environmentalist Juhi Chawla moves division bench of Delhi High Court challenging single bench order which had dismissed the lawsuit filed against the setting up of 5G wireless networks in the country. Hearing to be held tomorrow, December 23