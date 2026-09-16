फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Wushu player Gauri became a gold medalist under her father's guidance.

Delhi News: पिता के मार्गदर्शन में वुशू खिलाड़ी गौरी बनीं स्वर्ण पदक विजेता

Wed, 16 Sep 2026 05:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
Wushu player Gauri became a gold medalist under her father's guidance.
नई दिल्ली। मेहनत, अनुशासन और पिता के मार्गदर्शन के दम पर युवा वुशू खिलाड़ी गौरी राज लगातार अपनी पहचान बना रही हैं। एसवी को-एड विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा गौरी वर्तमान में स्टेट स्कूल गेम्स की अंडर-19 बालिका 65 किलोग्राम भार वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता हैं।
विज्ञापन




गौरी के खेल के सफर में उनके पिता राहुल राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय पदक विजेता वुशू खिलाड़ी और कोच राहुल ने बेटी को खेल की तकनीक के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की सीख दी। गौरी के सफर में कई चुनौतियां और उतार-चढ़ाव आए, लेकिन पिता-बेटी की जोड़ी ने मेहनत जारी रखी। प्रशिक्षण, फिटनेस, पोषण और प्रतियोगिताओं के अनुभव पर लगातार काम किया गया। अब गौरी का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतना है। गौरी का मानना है कि बेटियों के लिए मार्शल आर्ट सीखना आत्मविश्वास और आत्मरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed