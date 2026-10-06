दिल्ली में युवती पर एसिड अटैक: 24 साल की लड़की पर पूर्व प्रेमी ने डाला तेजाब, तीन साल से लिव-इन में रह रहे थे

छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि युवती पिछले करीब 3 साल से अपने दोस्त के साथ सहमति संबंध में रह रही थी। 3 माह पूर्व दोनों के बीच अनबन हुई तो उसने अलग रहना शुरू कर दिया। पूर्व प्रेमी ने युवती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी तो आरोपी ने तेजाब डाल दिया। अब पुलिस पूर्व प्रेमी की तलाश कर रही है।