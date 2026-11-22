नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शनिवार को मध्य जिले के थाना हौज काजी में आयोजित जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अतिक्रमण, यातायात जाम और क्षेत्र की अन्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। पुलिस आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए नगर निगम (एमसीडी) और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। जनसुनवाई में अमन कमेटी, आरडब्ल्यूए और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त ने थाना हौज काजी का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों से उनकी जिम्मेदारियों और थाने की कार्यप्रणाली की जानकारी ली।