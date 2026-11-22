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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली । निहाल विहार में अवैध संबंध के शक में महिला की हत्या करने के आरोपी पति सोनू के दोस्त राम खिलावन को पुलिस ने हरदोई से गिरफ्तार किया है। बृहस्पतिवार को राम खिलावन ने श्रीमती की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी और उसके बाद भाग गया था। मौके पर मौजूद उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। राम खिलावन ने खुलासा किया है उनका मकसद महिला और उसके प्रेमी दोनों की हत्या करने का था, लेकिन प्रेमी के वहां मौजूद नहीं होने पर वह महिला की हत्या कर भाग गया।बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार रात निहाल विहार थाना पुलिस को एक महिला को चाकू मारने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने मौके पर मौजूद महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि महिला की सोनू के साथ 10 साल पहले शादी हुई थी। दंपती को चार साल का बेटा भी है।तीन साल पहले घरेलू कलह की वजह से महिला अपने बच्चे के साथ अंबिका एन्क्लेव इलाके में रहने लगी। सोनू को पता चला कि महिला की उसके आरोपी दोस्त से नजदीकी हो गई है। फिर भी वह पत्नी को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन महिला ने जाने से इन्कार कर दिया। इसी बीच पति के दोस्त को पता चला कि महिला की किसी अन्य युवक से नजदीकी हो गई है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद राम खिलावन ने सोनू के साथ मिलकर महिला और नए प्रेमी की हत्या की साजिश रची। बृहस्पतिवार रात दोनों महिला के घर के पास पहुंचे और कहासुनी के बाद राम खिलावन महिला पर चाकू से हमला कर भाग गया।पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे हरदोई, यूपी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर चाकू बरामदगी का प्रयास कर रही है।