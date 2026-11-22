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-भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल और जेब कटने की घटनाओं से लोग परेशानसंवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। न्यू सीलमपुर की फल मंडी रोड और सब्जी मंडी स्थित नीलम दवाखाना रोड पर अतिक्रमण के कारण राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर रेहड़ी-पटरी वालों और दुकानदारों का कब्जा होने से पैदल चलने के लिए रास्ता भी नहीं बचता। रेहड़ी वाले सड़क के बीचोंबीच सामान लेकर खड़े हो जाते हैं, जबकि दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार कर रहे हैं। इससे सड़क पर आवाजाही बाधित हो रही है और लोगों को भीड़ के बीच से निकलने के लिए जूझना पड़ रहा है।आरडब्ल्यूए न्यू सीलमपुर के महासचिव गुलाब शुक्ला ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से कई बार सड़क पर लक्ष्मण रेखा खिंचवाई गई, लेकिन रेहड़ी-पटरी वाले और दुकानदार इन सीमाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ समय बाद ही दोबारा सड़क पर कब्जा कर लिया जाता है। भीड़ के कारण यहां मोबाइल चोरी और जेब कटने की घटनाएं भी आम होने की शिकायत है। इससे बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों और राहगीरों की परेशानी बढ़ रही है।आरडब्ल्यूए अध्यक्ष आर बी यादव ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। महासचिव ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने और नियमित निगरानी की मांग की है, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल पाए।