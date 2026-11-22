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नई दिल्ली।नई दिल्ली। कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित दो दिवसीय 22वां सामापा संगीत सम्मेलन रविवार शाम संपन्न हुआ। दूसरे दिन गायन, ताल वाद्यों और संतूर वादन की प्रस्तुतियों ने संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद गुलाम हसन खान ने राग गोरख कल्याण, ठुमरी और दादरा प्रस्तुत किया, जिनमें रोमान खान (तबला), जाकिर ढोलपुरी (हारमोनियम) व सुभान अली खान (सारंगी) ने संगत की। इसके बाद ‘ताल फ्राई’ समूह की जुगलबंदी तथा आदर्श नायर के गायन, रविंदर राजपूत की बांसुरी व सौमेंद्र गोस्वामी के सितार वादन ने समां बांधा। सम्मेलन का समापन पंडित अभय रुस्तुम सोपोरी के संतूर वादन से हुआ, जिनके साथ पंडित मिथिलेश झा (तबला) और पंडित ऋषि शंकर उपाध्याय (पखावज) ने संगत की। पहले दिन स्वाति तिवारी, पंडित रूपक कुलकर्णी व उस्ताद वसीफुद्दीन डागर की प्रस्तुतियां हुई थीं। समारोह में वर्ष 2025 और 2026 के सामापा पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

संवाद न्यूज एजेंसी