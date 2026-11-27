कारोबार और उद्योग जगत में अपनी मेहनत, नवाचार और उद्यमशीलता से अलग पहचान बनाने वाली 23 हस्तियों को शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जाएगा। अमर उजाला की ओर से आज अमर उजाला बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद स्थित जे डब्ल्यू मैरियट होटल में 27 नवंबर को शाम छह बजे से सम्मान समारोह आयोजित होगा।

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