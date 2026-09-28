दिल्ली: यौन उत्पीड़न मामले में महिला पहलवानों की अपील, बृज भूषण को कोर्ट का नोटिस, अब सुनवाई 9 अक्तूबर को
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 28 Sep 2026 11:21 AM IST
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह तथा पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर की यौन उत्पीड़न मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ चार महिला पहलवानों द्वारा दायर अपील पर सोमवार को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह की अदालत ने यह नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 9 अक्तूबर 2026 को तय की है।
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