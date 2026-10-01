Delhi NCR News: घर में घुसकर महिला को मारा था चाकू, बाद में कर ली थी लाखों की लूट, दो गिरफ्तार

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-एक अन्य आरोपियों की तलाश, महिला का दावा ढाई लाख कैश और करीब 10 लाख का सोना लूटा था, पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कर रही पूछताछ, सीसीटीवी से पड़ताल जारीउत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला कर लूटपाट करने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। पुलिस ने इस संबंध में दो आरोपी की चांद (21) और तौकीर (23) काे पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 हजार से अधिक की रकम बरामद की है। पुलिस को इनके एक अन्य साथी की तलाश है। पीड़िता ने दावा किया था कि बदमाशों ने उसके घर से ढाई लाख रुपये कैश और करीब 10 लाख रुपये के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल की। करीब एक सप्ताह बाद दो आरोपियों को दबोच लिया। इनसे पूछताछ कर फरार साथी का पता लगाया जा रहा है।उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि 22 सितंबर को बुजुर्ग नसरीन अखतर मुस्तफाबाद स्थित अपने घर में बैठकर सब्जी काट रही थीं। उसी दौरान तीन लड़के इनके घर में घुसे। दो लड़कों के हाथ में चाकू थे। एक युवक ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से कैश और जेवरात की मांग की। विरोध पर आरोपियों ने बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में आरोपी घर की अलमारी में रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू हुई।