Delhi: मंडावली इलाके में एक मंदिर की रेलिंग हटाने को लेकर भारी बवाल, स्थानीय लोगों और पुलिस में झड़प

पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक मंदिर की कथित अवैध रेलिंग हटाने को लेकर बवाल हो गया। प्रशासन द्वारा जब इस रेलिंग को हटाने की कोशिश की गई तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। हालात बिगड़ता देख अर्धसैनिक बलों को भी वहां बुलाना पड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों और मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प की जानकारी मिल रही है।

#WATCH | A large number of people protest against the removal of a portion of a temple in Delhi's Mandawali area.