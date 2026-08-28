बस की खिड़की बनी दरवाजा! आनंद विहार पर रक्षाबंधन से पहले बेकाबू भीड़, बेबस यात्री बोले- घर कैसे पहुंचेंगे?

रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले परिवहन विभाग की तैयारियां आनंद विहार बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ के सामने बेबस दिखीं। बुधवार के मुकाबले बृहस्पतिवार को करीब दोगुनी भीड़ उमड़ी और यात्रियों की संख्या दो लाख से अधिक पहुंचने का अनुमान लगा। यात्रियों की भारी संख्या के आगे अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी कम पड़ गई। बस के इंतजार में लोगों को डेढ़ से ढाई घंटे तक खड़ा रहना पड़ा, वहीं बस आते ही सीट पाने के लिए धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

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कई यात्री गेट से जगह नहीं मिलने पर पीछे की खिड़कियों से बस के अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। सामान्य दिनों में आनंद विहार बस अड्डे से करीब 80 हजार से एक लाख यात्री सफर करते हैं। रक्षाबंधन के चलते इस संख्या में अचानक बड़ा इजाफा हुआ। यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने करीब 400 अतिरिक्त बसें चलाईं। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम की रोजाना चलने वाली करीब 130 बसों के अलावा 30 अतिरिक्त बसें भी संचालित की गईं। इसके बावजूद बस अड्डे पर यात्रियों को राहत नहीं मिली और बस आते ही उसे भरने के लिए अफरातफरी मचती रही।