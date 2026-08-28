राहत: लखनऊ, वाराणसी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में मिलेगा 35 रुपये किलो प्याज; निर्यात पर कोई रोक नहीं

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केंद्र के मुताबिक वर्ष 2025-26 में प्याज का अनुमानित उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल के 307.67 लाख टन के लगभग बराबर है। इसलिए किसानों को अच्छा दाम दिलाने के लिए निर्यात रोका नहीं गया है। सस्ते प्याज की बिक्री से घरेलू सुरक्षा के साथ निर्यात से भी किसान की आय बढ़ रही। विज्ञापन



उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता के चलते निर्यात पर प्रतिबंध का कोई सवाल नहीं है। सरकार की बिक्री के कारण देश में प्याज के दामों में कमी आई है। नासिक में 5 रुपये प्रति किलो की कमी आई है। निधि खरे ने सस्ते प्याज बेचने वाले वैन-ट्रकों को रवाना किया। 11 ट्रक मिनी ट्रक दिल्ली-एनसीआर में घूमकर प्याज बेचेंगे। इसमें 40 से ज्यादा नए स्थानों पर 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बिकना शुरू हो गया है। केंद्र के मुताबिक वर्ष 2025-26 में प्याज का अनुमानित उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल के 307.67 लाख टन के लगभग बराबर है। इसलिए किसानों को अच्छा दाम दिलाने के लिए निर्यात रोका नहीं गया है। सस्ते प्याज की बिक्री से घरेलू सुरक्षा के साथ निर्यात से भी किसान की आय बढ़ रही।उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता के चलते निर्यात पर प्रतिबंध का कोई सवाल नहीं है। सरकार की बिक्री के कारण देश में प्याज के दामों में कमी आई है। नासिक में 5 रुपये प्रति किलो की कमी आई है। निधि खरे ने सस्ते प्याज बेचने वाले वैन-ट्रकों को रवाना किया। 11 ट्रक मिनी ट्रक दिल्ली-एनसीआर में घूमकर प्याज बेचेंगे। इसमें 40 से ज्यादा नए स्थानों पर 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बिकना शुरू हो गया है।

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केंद्र सरकार ने सस्ते प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करने के साथ साफ कर दिया है कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। देश में पर्याप्त उपलब्धता के चलते निर्यात पहले की तरह जारी रहेगा। इसके साथ सरकार ने बृहस्पतिवार को 11 ट्रकों से और सस्ती प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार भी प्याज बेच रहा। अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पांच शहरों में 50 से ज्यादा स्थानों पर सस्ता प्याज बेचा जा रहा है।