Delhi NCR News: जाली आई कार्ड से वोटिंग के आरोप पर हंगामा, कई कॉलेजों में झड़प

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के दौरान शुक्रवार को जाली आई कार्ड से मतदान कराने के आरोप को लेकर हंगामा हुआ। एबीवीपी ने एनएसयूआई पर लॉ सेंटर-2 (मॉर्निंग) में जाली पहचान पत्र के जरिए मतदान कराने का आरोप लगाया। संगठन ने आरोप लगाया कि तीन छात्राएं जाली आई कार्ड लेकर मतदान केंद्र पहुंची थीं। इनमें से एक को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया और उसके पास से जाली आई कार्ड बरामद किया गया, जबकि दो अन्य छात्राएं मौके से निकल गईं।एबीवीपी का दावा है कि प्रारंभिक पूछताछ में पकड़ी गई छात्रा ने खुद को एनएसयूआई से जुड़ा बताया। संगठन के अनुसार, छात्रा ने 100 से अधिक जाली आई कार्ड तैयार किए जाने की जानकारी भी दी। एबीवीपी ने जाली कार्ड तैयार करने, उनके इस्तेमाल और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने में शामिल लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और प्रॉक्टोरियल टीम के सामने विरोध दर्ज कराया। प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।हंसराज और किरोड़ीमल के बाहर भिड़े कार्यकर्ताहंसराज कॉलेज के बाहर नारेबाजी के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया। दोनों संगठनों ने एक-दूसरे पर बाहरी और असामाजिक तत्वों को लाकर विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने का आरोप लगाया।-किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर बाहरी छात्रों के प्रवेश के प्रयास को लेकर भी विवाद हुआ। पुलिस ने स्थिति संभाली। पीजीडीएवी कॉलेज में झड़प के अलावा रामजस कॉलेज और कैंपस लॉ सेंटर के बाहर भी दो गुटों के भिड़ने की सूचना मिली। एबीवीपी ने किरोड़ीमल कॉलेज में बाहरी छात्रों के अवैध प्रवेश का आरोप लगाया।कॉलेजों में सेल्फी पॉइंट, वेटिंग एरिया भीमतदान के दौरान कई कॉलेजों में छात्रों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए। हंसराज कॉलेज समेत अन्य परिसरों में मतदान के बाद छात्र-छात्राएं यहां फोटो खिंचवाते नजर आए। गर्मी से बचाव के लिए कुछ कॉलेजों में टेंट लगाए गए थे। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए मतदान केंद्रों के पास वेटिंग एरिया भी बनाए गए।