Delhi NCR News: शादी का दबाव बनाने पर आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर की लड़की की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:04 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:04 PM IST
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स्वरूप नगर का मामला
-एक आरोपी से लड़की की थी दोस्ती, आरोपी के साथ अकसर घूमती थी, लड़की परिवार से अलग रहती थी
- कई बार घर से रहती थी गायब, इसलिए परिवार वालों ने दर्ज नहीं करवाया उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। स्वरूप नगर में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नए खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि लड़की की दोस्ती मुख्य आरोपी टेंपो चालक से थी। उस पर लड़की शादी करने का दबाव बना रही थी। आरोपी के शादी करने से मना करने पर इनके बीच झगड़ा हो गया। नशे में धुत आरोपियों ने लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना 11 सितंबर की रात की है। 13 सितंबर को स्थानीय लोगों ने देखा कि कुत्ते एक शव को नोच रहे हैं और उसे झाड़ियों से खींच रहे हैं। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। शव पूरी तरह से सड़ गई थी। साथ ही उसका एक हाथ भी गायब था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तीन नाबालिगों समेत चार आरोपियों को पकड़ लिया।
जांच में यह बात सामने आई कि लड़की स्वरूप नगर इलाके में अकेली रहती थी। जबकि उसका परिवार कहीं और रहता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की पहले भी कई बार घर से अपने दोस्त के साथ चली गई थी। वह अकसर इन दोस्तों के साथ ही घूमती थी। घर से अलग रहने के कारण परिवार को उसकी हत्या की जानकारी तुरंत नहीं हो सकी और परिवार की ओर से उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस में नहीं दी गई थी। पिता कभी-कभी बेटी से मिलने स्वरूप नगर आया करते थे। इस मामले में पकड़े गए तीनों नाबालिग पढ़ाई छोड़ चुके हैं और नशे के आदी हैं। वहीं एक आरोपी टेंपो चलाता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जबकि तीन नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
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-एक आरोपी से लड़की की थी दोस्ती, आरोपी के साथ अकसर घूमती थी, लड़की परिवार से अलग रहती थी
- कई बार घर से रहती थी गायब, इसलिए परिवार वालों ने दर्ज नहीं करवाया उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। स्वरूप नगर में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नए खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि लड़की की दोस्ती मुख्य आरोपी टेंपो चालक से थी। उस पर लड़की शादी करने का दबाव बना रही थी। आरोपी के शादी करने से मना करने पर इनके बीच झगड़ा हो गया। नशे में धुत आरोपियों ने लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना 11 सितंबर की रात की है। 13 सितंबर को स्थानीय लोगों ने देखा कि कुत्ते एक शव को नोच रहे हैं और उसे झाड़ियों से खींच रहे हैं। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। शव पूरी तरह से सड़ गई थी। साथ ही उसका एक हाथ भी गायब था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तीन नाबालिगों समेत चार आरोपियों को पकड़ लिया।
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जांच में यह बात सामने आई कि लड़की स्वरूप नगर इलाके में अकेली रहती थी। जबकि उसका परिवार कहीं और रहता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की पहले भी कई बार घर से अपने दोस्त के साथ चली गई थी। वह अकसर इन दोस्तों के साथ ही घूमती थी। घर से अलग रहने के कारण परिवार को उसकी हत्या की जानकारी तुरंत नहीं हो सकी और परिवार की ओर से उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस में नहीं दी गई थी। पिता कभी-कभी बेटी से मिलने स्वरूप नगर आया करते थे। इस मामले में पकड़े गए तीनों नाबालिग पढ़ाई छोड़ चुके हैं और नशे के आदी हैं। वहीं एक आरोपी टेंपो चलाता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जबकि तीन नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
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